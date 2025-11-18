Встреча с Зеленским в Турции и судьба Lada Путина: что Песков рассказал журналистам

Песков раскрыл позицию России по переговорам Зеленского в Турции Фото: Роман Наумов © URA.RU

Представитель от России не поедет на встречу украинского президента Владимира Зеленского и спецпосланника США Стива Уиткоффа в Турции, Москву не уведомляли об активизации переговоров со стороны главы Украины. Отключения мобильного интернета во время атак ВСУ необходимы и целесообразны. Франция не способствует достижению мира на Украине, продолжая военные поставки для украинских войск, а Lada Kalina, которую президент РФ подарил рабочему, стала талисманом автодорог и перевыполнила свою миссию. Обо всем этом и других заявлениях пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.

Поедет ли представитель РФ на встречу с Зеленским

Россия не примет участия в контактах между украинским президентом Владимиром Зеленским и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые запланированы на 19 ноября в Турции. Пресс-секретарь подчеркнул, что на данном этапе контакты в Стамбуле реализуются без участия российской стороны.

Ранее Владимир Зеленский объявил о своем намерении посетить Стамбул для возобновления переговоров и обсуждения вопросов обмена пленными. Также стало известно о планируемом участии в переговорах Стива Уиткоффа. Турция, в свою очередь, выразила стремление к возобновлению диалога между Москвой и Киевом.

При этом информации об активизации переговоров со стороны Зеленского в Кремль не поступало. Также не было и приглашения на встречу. Песков отметил, что Москва ожидает результатов встречи в Турции, в ходе которой могут пройти контакты украинской, американской и турецкой сторон.

«Это контакты Зеленского с турецкими нашими друзьями, и к ним, вероятно, присоединится господин Уиткофф. Будем ждать результатов этих переговоров Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса. Наша позиция хорошо известна, она хорошо известна и в Вашингтоне, она хорошо известна и в Стамбуле, и хорошо известна в Киеве», — сказал Песков.

Зеленский отмечал, что у него есть якобы наработанные решения для партнеров в Турции. «Пока мы ничего не можем видеть в этом шаге, потому что мы не знаем, о чем идёт речь. Когда мы узнаем, тогда мы сможем сказать, видим мы что-то или не видим», — сказал пресс-секретарь президента в ответ на вопрос журналистов о том, видит ли Кремль в словах Зеленского готовность к реальному диалогу. При этом президент России Владимир Путин открыт для разговора, если Уиткофф или турецкая сторона посчитают необходимым проинформировать российскую сторону.

Отключения интернета во время атак ВСУ

Отключение мобильного интернета при атаках ВСУ необходимо по рекомендации силовых ведомств, отвечающих за безопасность страны, — они считают такие меры целесообразными. Песков также добавил, что предметную оценку ситуации могут дать только специалисты.

«Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности и принятие таких мер для обеспечения безопасности. Мы считаем абсолютно оправданным и необходимым», — сказал представитель Кремля.

Последствия коррупционного скандала

Коррупционный скандал на Украине может повлиять на финансовую поддержку страны со стороны Европы, сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос URA.RU. Он отметил, что ситуация уже вызывает сомнения у некоторых европейских стран относительно дальнейших финансовых вливаний в Киев.

«Трудно сейчас сказать, во что это выльется. Однозначно можно констатировать, что этот скандал вряд ли останется без последствий. Мы слышали уже голоса из некоторых европейских столиц, о том, что там теперь склонны 10 раз подумать перед тем, чтобы хоть копейку направлять в Киев. И это совершенно обоснованно, потому что если направлять деньги в Киев, то априори можно понять, что какая-то часть этих денег, возможно и значительная, будет просто разворовываться. Поэтому, безусловно, последствия этого скандала уже налицо. Как они будут развиваться дальше, мы все вместе с вами увидим», — сказал Дмитрий Песков.

В центре коррупционного скандала на Украине оказался бизнесмен Тимур Миндич, которого называют близким другом Зеленского и его «кошельком». Его и еще несколько человек подозревают в создании схемы получения взяток от поставщиков компании «Энергоатом».

Франция не способствует миру на Украине

Франция не способствует делу мира, направляя истребители на Украину. По словам представителя Кремля, действия Парижа лишь разжигают военные настроения.

«Франция продолжает вооружать киевский режим. Париж не способствует делу мира, занимается разжиганием военных настроений», — заявил Дмитрий Песков.

Как стало известно из материалов иностранных СМИ, Франция уже подписала соглашение о поставке Украине 100 истребителей Rafale F4. Соглашение было заключено в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж.

Судьба Lada Kalina Путина

Автомобиль «Лада Калина», который Владимир Путин подарил рабочему после автопробега из Хабаровска в Читу в 2010 году, сейчас используется сибирскими транспортниками. Дмитрий Песков сообщил, что глава государства не был проинформирован о дальнейшей судьбе машины.

«Если эта машина является талисманом для качественных дорог, значит, она не только выполнила миссию, но и перевыполнила ее», — заявил пресс-секретарь президента. Автомобиль продолжает работать в составе автопарка транспортной компании и демонстрирует свою надежность в суровых сибирских условиях.

После того как Владимир Путин подарил «Ладу Калину» одному из рабочих, автомобиль эксплуатировался в течение 15 лет, сменил нескольких владельцев и в итоге был выкуплен сибирскими дорожниками. Изначально АвтоВАЗ планировал разместить этот автомобиль в заводском музее, но судьба машины сложилась иначе.

