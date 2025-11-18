Советник Трампа призвал союзников к «более агрессивной» позиции по России

Евросоюз пытается согласовать план использования замороженных активов РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европейские союзники должны занять «более агрессивную» позицию в отношении Москвы. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа в НАТО Мэттью Уитакер.

«Но я думаю, что это также станет новым шагом — более агрессивной Европы», — сказал Уитакер в интервью Bloomberg Television в Берлине. Он подчеркнул необходимость реализации планов по использованию заблокированных российских активов для финансирования Украины. Уитакер считает, что сейчас самое время действовать решительно.

Евросоюз пытается согласовать план использования замороженных активов для обеспечения кредитного финансирования Украины. Бельгия, на территории которой находится большая часть активов в клиринговой палате Euroclear, выразила обеспокоенность по поводу возможных судебных исков со стороны России и карательных мер.

