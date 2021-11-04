Из Карпинска невозможно уехать без QR-кода

Для того, чтобы купить билет на междугородний автобус из Карпинска, необходим QR-код Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На автовокзалах Карпинска (Свердловская область) начали проверять наличие QR-кода о вакцинации от COVID-19. Без него теперь невозможно купить билет и покинуть город.

«Билеты на междугородние автобусы будут продаваться по QR-кодам. Это распоряжение Роспотребнадзора. Во внутренних автобусах также начнут проверять QR-коды», — сообщила корреспонденту URA.RU диспетчер автовокзала.

Диспетчер не уточнила, какое именно распоряжение поступило от Роспотребнадзора. «На руках этого распоряжения нет, все висит в автобусах», — заявила диспетчер. В региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом направлен запрос на комментарий. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.

Ранее URA.RU опубликовало список всех коронавирусных ограничений в Свердловской области. Решение об ужесточении ограничений было принято после всплеска числа больных COVID-19 в регионе.

Обновлено в 22:20

В региональном оперштабе ответили URA.RU, что на уровне муниципального образования таких решений принято не было. Там заявили, что диспетчер ошиблась.