04 ноября 2021
03 ноября 2021

Из Карпинска невозможно уехать без QR-кода

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Тюмень, вокзал, qr-код, поездка, путешествие, смартфон в руке, QR код, QR
Для того, чтобы купить билет на междугородний автобус из Карпинска, необходим QR-код Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На автовокзалах Карпинска (Свердловская область) начали проверять наличие QR-кода о вакцинации от COVID-19. Без него теперь невозможно купить билет и покинуть город.

«Билеты на междугородние автобусы будут продаваться по QR-кодам. Это распоряжение Роспотребнадзора. Во внутренних автобусах также начнут проверять QR-коды», — сообщила корреспонденту URA.RU диспетчер автовокзала.

Диспетчер не уточнила, какое именно распоряжение поступило от Роспотребнадзора. «На руках этого распоряжения нет, все висит в автобусах», — заявила диспетчер. В региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом направлен запрос на комментарий. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.

Ранее URA.RU опубликовало список всех коронавирусных ограничений в Свердловской области. Решение об ужесточении ограничений было принято после всплеска числа больных COVID-19 в регионе.

Обновлено в 22:20

В региональном оперштабе ответили URA.RU, что на уровне муниципального образования таких решений принято не было. Там заявили, что диспетчер ошиблась.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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