Украинского депутата уличили в использовании телефона не по назначению (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Украинского депутата Юрия Грынива укорили за то, что во время заседания Львовского городского совета он нарисовал портрет президента России Владимира Путина. Ролик появился в интернете.

«Нет слов. Львовский депутат-художник от „Европейской солидарности“ во время заседания рисовал портрет Путина», — гласит подпись к ролику, который опубликовал в Facebook «24 канал».

На видео Грынив достает телефон с портретом Путина, кладет поверх лист бумаги и старательно обводит изображение по контуру. На ролик уже отреагировали украинские пользователи соцсетей. «Может, хочет набить себе тату?» — спрашивает Ольга Урда. «Может, это для порчи надо?» — интересуется Маргарита Ткаченко. «Пусть этот боров надевает резиновые сапоги и идет в поле работать!!! Скучно ему! Кто его выбрал? Нравится, как работает ваш депутат?» — возмущается Людмила Линдстрем.

Авторы видео напомнили, что депутат не в первый раз использует телефон на заседаниях горсовета не по назначения. В прошлый раз он просто играл, передает телеканал 360.