В Минздраве РФ назвали необратимые последствия раннего курения

Раннее курение может привести к проблемам с потенцией, легкими и сосудами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курение в раннем возрасте может нанести серьезный вред становлению и развитию организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

«Легкие функционально и анатомически растут до 21 года, устанавливаются функции дыхания. Поэтому чем раньше подросток начинает курить, тем больший вред наносит органам, их становлению. Человек с более низким показателем функции внешнего дыхания более подвержен развитию дальнейших хронических заболеваний легких, сердечно-сосудистой системы. Курение в молодом возрасте может привести к нарушениям в сфере потенции, могут начаться необратимые изменения в плане тревожных неврозов, когнитивных нарушений (снижение памяти, умственной работоспособности — прим. URA.RU)», — объяснила Маринэ Гамбарян.

В беседе с URA.RU врач-педиатр, внештатный специалист по вопросам иммунопрофилактики минздрава Кировской области Галина Маркова добавила, что при курении организм мало снабжается кислородом, что приводит к замедлению процессов роста. «При курении идет вдыхание угарного газа и образование метгемоглобина, который не может на себе переносить кислород. Если количество метгемоглобина превышается на 15%, а у курильщиков так и бывает, то ткани в меньшей степени снабжаются кислородом, замедляются обменные процессы, роста, появляется риск возникновения острых заболеваний, обострения хронических. Плюс ко всему, идет замедление полового развития и так далее», — заметила она.

По словам Марковой, в юном возрасте также опасно использование электронных сигарет. «Сейчас сильное влияние на подростков оказывают даже не сигареты, а IQOS, вейпы, в которых концентрация вредных веществ намного выше. Курильщики получают больше угарного газа и никотина, у них изменяется состав крови — повышается гемоглобин, уровень лейкоцитов, лимфоцитов», — подытожила она.

В этот день, 6 ноября 1492 года, мореплаватель Христофор Колумб впервые познакомился на острове Куба с традицией табакокурения. Через год семена уже были завезены в Испанию.