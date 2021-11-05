Психолог требует ввести госэкзамен для женщин перед замужеством

По мнению Филиппа Литвиненко, россиянки не умеют управлять мужчиной и отношениями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Психолог Филипп Литвиненко предложил ввести в России госэкзамен по отношениям перед вступлением женщин в брак. По его мнению, подобный экзамен поможет женщине «управлять мужчиной» и благотворно скажется на семейном союзе.

Литвиненко отмечает, что, согласно статистике, в России за первые два-три года распадаются семь из десяти браков. Он считает, что это зависит от нескольких причин.

«Первое — женщина ошибается в выборе мужчины. Вторая причина — когда женщина не знает, как развивать отношения с мужчиной и как ими управлять», — пишет Литвиненко в петиции, опубликованной на сайте change.org.

Литвиненко считает, что неумение женщин обращаться с мужчинами ведет к развитию тупиковых отношений. Таковыми, по его мнению, являются гражданский брак, отношения на расстоянии, связь с женатым мужчиной. «В таких отношениях женщина всегда будет недовольна. Мелкие бытовые скандалы очень скоро превратят такие отношения в ад», — уверен психолог.

Выход, по мнению Литвиненко, такой: «запретить на государственном уровне выходить женщинам замуж, пока они не сдадут госэкзамен по отношениям, в рамках которого они смогут подтвердить, что разбираются в мужчинах достаточно». Кроме петиции, которая на данный момент собрала 38 подписей, Литвиненко написал письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину.