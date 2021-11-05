Львовский депутат, нарисовавший Путина, пообещал продать портрет

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, путин на экране
Срисованный с телефона портрет Владимира Путина украинский депутат хочет продать с аукциона Фото:

Депутат Львовского горсовета Юрий Грынив пообещал продать собственноручно нарисованный им портрет российского президента Владимира Путина, а деньги передать волонтерам. Об этом он заявил в Facebook.

Ранее депутата от фракции «Европейская солидарность» застали за тем, что он во время заседания рисовал портрет Путина, используя для этого фотографию с телефона. Украинских пользователей соцсетей возмутило такое поведение депутата.

Грынив отреагировал на критику, заявив, что готов продать рисунок с аукциона. «Стартовая цена — одна гривна», — отметил он. Депутат пообещал «задекларировать доход и все средства отдать волонтерам».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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