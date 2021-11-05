Львовский депутат, нарисовавший Путина, пообещал продать портрет

Срисованный с телефона портрет Владимира Путина украинский депутат хочет продать с аукциона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Львовского горсовета Юрий Грынив пообещал продать собственноручно нарисованный им портрет российского президента Владимира Путина, а деньги передать волонтерам. Об этом он заявил в Facebook.

Ранее депутата от фракции «Европейская солидарность» застали за тем, что он во время заседания рисовал портрет Путина, используя для этого фотографию с телефона. Украинских пользователей соцсетей возмутило такое поведение депутата.

Грынив отреагировал на критику, заявив, что готов продать рисунок с аукциона. «Стартовая цена — одна гривна», — отметил он. Депутат пообещал «задекларировать доход и все средства отдать волонтерам».