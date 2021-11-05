Совет ректоров принял решение о формате обучения студентов

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал университетам проводить обучение с 8 ноября в смешанном формате. Соответствующее письмо руководителям высших учебных заведений опубликовал ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко в своем Facebook.
«Совет ректоров рекомендует руководителям вузов проводить обучение студентов с 8 ноября в смешанном формате с очным присутствием для студентов с иммунитетом или отрицательным тестом», — говорится в документе. Кроме того, рекомендуется убеждать студентов вакцинироваться как можно скорее.
Ранее сообщалось, что с 8 ноября 2021 года все вузы России перейдут на дистанционное обучение. Сессии также можно будет проводить в дистанционном формате. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.
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