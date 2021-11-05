К прибытию силовиков рабочие успели превратить основную часть дома в строительный мусор Фото: страница сообщества «Уральский хронотоп» во «ВКонтакте»

Инвестор проекта по строительству второй очереди гостиницы «Радиус» в центре Екатеринбурга — ООО «Регент» (владелец — бизнес-партнер хоккеиста Павла Дацюка Александр Трунтаев) — начал сносить старинное здание на ул. Малышева, 38Б. Согласно презентованным ранее планам девелоперов, это делается для обустройства нового проезда в квартал. После того, как на место приехала Росгвардия, работы приостановили.

Демонтаж стартовал поздно вечером 5 ноября. Кто именно вызвал силовиков, неизвестно. В одно время с ними к месту приехал общественник, урбанист Олег Букин (сообщество «Уральский хронотоп»). «Этот домик входит в охранную зону „Дома контор“, — передает слова Букина E1.ru. — Поэтому здесь нужно было сначала произвести историческую экспертизу, и только после этого начинать какие-то работы по сносу».

Как писало URA.RU, продолжение «Радиуса» представляет собой 100-метровую высотку (30 этажей). В ней планируется разместить офисы и апартаменты. Чтобы решить транспортную проблему, застройщик намерен сделать три заезда к проектируемому зданию вместо существующего одного. Как раз под эти цели бизнесмены ранее и выкупили домик на Малышева, 38Б. В «Уральском хронотопе» его обозначают как флигель усадьбы Поповичевых.

Амбициозный проект рассматривали на градсовете при мэрии 28 октября. Поскольку он вызвал неоднозначную реакцию у чиновников и экспертов, его отправили на доработку. По данным URA.RU, одно из главных требований властей к Трунтаеву и Дацюку — договориться с местными жителями, которые пока выступают против.

Проектируемая высота второй очереди «Радиуса» за «Домом контор» — 100 метров Фото: проектная документация