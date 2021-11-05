05 ноября 2021

В посольстве РФ ответили на заявления о войсках у границ Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» в школе №43. Екатеринбург, политик, чиновник, деловой стиль, бизнесмен, клерк, пиджак, парламентарии, дресс код, кольцо на пальце, дипломат, офисный работник, женатый мужчина, деловой стиль одежды
Посольство РФ ответило на заявление Джона Кирби о слежке за активностью российских военных у границ Украины Фото:

Представители российского посольства в США выразили озадаченность в связи с заявлениями пресс-служб Госдепа и Пентагона по поводу происходящего возле украинских границ. Сообщение опубликовано в официальном twitter-аккаунте посольства.

«Мы озадачены озабоченностью пресс-служб Госдепа и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах российских границ. Посмотрите в зеркало. Это (заявляют) военные, безрассудно бродящие по миру и оставляющие после себя хаос», — сказано в сообщении в Twitter.

Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычную» активность российских военных около границ Украины. При этом он не стал объяснять, о каких именно действиях идет речь. Также ранее иностранные СМИ сообщили о том, что Россия стягивает военную технику к границе с Украиной.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...