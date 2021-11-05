В посольстве РФ ответили на заявления о войсках у границ Украины

Представители российского посольства в США выразили озадаченность в связи с заявлениями пресс-служб Госдепа и Пентагона по поводу происходящего возле украинских границ. Сообщение опубликовано в официальном twitter-аккаунте посольства.
«Мы озадачены озабоченностью пресс-служб Госдепа и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах российских границ. Посмотрите в зеркало. Это (заявляют) военные, безрассудно бродящие по миру и оставляющие после себя хаос», — сказано в сообщении в Twitter.
Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычную» активность российских военных около границ Украины. При этом он не стал объяснять, о каких именно действиях идет речь. Также ранее иностранные СМИ сообщили о том, что Россия стягивает военную технику к границе с Украиной.
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