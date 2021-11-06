Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Огонь открыли по населенным пунктам Фрунзе, Николаевка и Золотое-5.
«Украинцы опять убили и ранили неизвестное мне пока число военнослужащих „корпусов“. О потерях пока не сообщали, но „впечатления“ от сегодняшних обстрелов передали некоторые люди, которые неплохо в них разбираются. Били по окраинам Донецка сегодня жестко — как давно не били», — написал Стрелков в своем telegram-канале.
По словам офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинцы открывали огонь из минометов и гранатомета. Он также подтвердил РИА «Новости» информацию об обстреле.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила — армия Украины сознательно нарушает режим прекращения огня, что ведет в деградации ситуации в Донбассе. По ее словам, в последнее время события на юго-востоке Украины развиваются очень тревожно.
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