Стрелков заявил о крупных обстрелах в Донбассе. «Давно так не били»

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Учения горного мотострелкового соеденинения на полигоне Кара-Хаак. Республика Тыва, Кызыл, гранатомет, огнестрельное оружие, военные учения, горная местность, полигон кара хаак
В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки (архивное фото) Фото:
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Война на Украине

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Огонь открыли по населенным пунктам Фрунзе, Николаевка и Золотое-5.

«Украинцы опять убили и ранили неизвестное мне пока число военнослужащих „корпусов“. О потерях пока не сообщали, но „впечатления“ от сегодняшних обстрелов передали некоторые люди, которые неплохо в них разбираются. Били по окраинам Донецка сегодня жестко — как давно не били», — написал Стрелков в своем telegram-канале.

По словам офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинцы открывали огонь из минометов и гранатомета. Он также подтвердил РИА «Новости» информацию об обстреле.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила — армия Украины сознательно нарушает режим прекращения огня, что ведет в деградации ситуации в Донбассе. По ее словам, в последнее время события на юго-востоке Украины развиваются очень тревожно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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