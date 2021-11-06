В России разрешили бесплатно получать второе высшее образование

В России названа сфера, в которой можно получить бесплатно второе высшее образование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 2022 года россияне смогут получать второе высшее образование бесплатно. Об этом говорится в постановлении, размещенном на сайте правительства РФ.

«Начиная со следующего учебного года граждане смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств», — говорится в документе. Речь идет о режиссуре в театрах, кино и на ТВ, литературном творчестве, о худруках оперно-симфонических оркестров и академических хоров, и о звукорежиссуре.

Указанное касается десяти вузов. А именно: ВГИК имени Герасимова, Петербургского госинститута кино и телевидения, РИТИ-ГИТИС, Театрального института имени Щукина, Высшего театрального училища имени Щепкина, МХАТ, росакадемии музыки имени Гнесиных, Московской консерватории имени Чайковского, Петербургской госконсерватории имени Римского-Корсакова, литинститута имени Горького.

Абитуриентов будут принимать на конкурсной основе. Сдавать ЕГЭ им не придется. Но их ждут творческие и профиспытания, а также собеседование. На бесплатные места зачислят тех, кто наберет больше всех баллов. На данный момент, в РФ можно бесплатно получить только первое высшее образование.