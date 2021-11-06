В Госдуме придумали, как присоединить Донбасс к России

Советские документы о передаче земель Донбасса Украине хотят признать незаконными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Российским юристам в области международного права необходимо составить иски с требованием признать незаконным акт Совета народных комиссаров от 1922 года, согласно которому территории Донбасса отходили Украинской ССР. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Нашим юристам международного права нужно подавать иски в различные международные инстанции, там, где борются за права человека, за то, что незаконно рассоединили земли. Признать акт Совета народных комиссаров 1922 года незаконным и после этого все вопросы по Донбассу отпадут автоматически, моментально», — сказал URA.RU Виктор Водолацкий.

Парламентарий считает, что этот документ Совета народных комиссаров стал трагичным для многих людей. «Самая для нас печальная трагедия произошла в сентябре 1922 года. Исторические документы, которые везде есть, когда решением Совета народных комиссаров Владимир Ульянов-Ленин подписал постановление о присоединении к создаваемой УССР части территорий Области Войска Донского (юго-восток Донецкой области, часть Луганской области — прим. URA.RU)», — объяснил он.

Ранее украинский писатель Петр Кралюк заявил, что Украина претендует на земли пяти российских регионов. Среди них — территории Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.