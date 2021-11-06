Эпидемиолог объяснил, когда будет виден эффект от локдауна

Эффективность нерабочих дней будет виден через одну-две недели, считает Александр Выгоняйлов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Оценить эффективность периода нерабочих дней можно будет с помощью данных о заболеваемости, которые будет давать федеральный штаб по борьбе с COVID-19, на следующей неделе. Об этом в разговоре с URA.RU сказал врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов.

«Пока трудно дать оценку по этому периоду. Нужно будет посмотреть, как будет на следующей неделе. Прежде всего, число госпитализаций, сам уровень заболеваемости. Пока оценку давать преждевременно, тем более в ряде регионов этот период продлен», — объяснил URA.RU Александр Выгоняйлов.

Эпидемиолог отметил, что граждане лишь недавно начали массово прививаться. «Надо помнить, что к вакцинации население повернулось лицом только пару недель назад, то есть, те, кто уже начали, они еще не сделали вторую дозу прививки, поэтому говорить об эффективности вакцинации тоже еще рано», — добавил он.

Научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев уверен в положительном эффекте периода нерабочих дней. «Это явно было полезно из всех общих соображений, потому что люди меньше контактировали друг с другом, и какой-то эффект должен быть. Насколько большой будет ясно через неделю-две. Это связано с инкубационным периодом вируса и временем, которое проходит после регистрации заболевшего, до попадания во все базы данных и учета статистики. Поэтому дней через 10 можно будет посмотреть», — подчеркнул в беседе с URA.RU Скулачев.

Период нерабочих дней в России продлился с 30 октября по 7 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в столице немного стабилизировалась после введения нерабочих дней. Тем временем в других регионах местные власти решили продлить локдаун. Среди них Челябинская область, где нерабочий период продолжится до 12 ноября.