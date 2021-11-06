Мужчина сделал замечание выпивавшим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На жителя Лыткарино в Подмосковье напала толпа, после чего мужчина попал в больницу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Московской области.

«По требованию прокуратуры органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ по факту причинения телесных повреждений мужчине из хулиганских побуждений. Вечером 31 октября 2021 года во дворе дома 12 по улице Ленина городского округа Лыткарино мужчине из хулиганских побуждений были причинены телесные повреждения, с полученными травмами он госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

По словам пострадавшего, на него напали во дворе дома порядка десяти человек после того, как он сделал им замечание, так как мужчины выпивали и слишком сильно шумели. После чего его избили, а после госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и гематомой левого глаза, передает «Пятый канал».