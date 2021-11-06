Мурашко анонсировал поставки «Спутника лайт» в регионы РФ

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Вакцинация от COVID-19 в УгЛТУ. Екатеринбург, вакцина от коронавируса, спутник лайт
«Спутник лайт» снова поступит в регионы Фото:
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Коронавирус COVID-19

Поставки дополнительных объемов вакцины «Спутник лайт» в регионы начнутся с 8 ноября. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Дополнительные объемы [„Спутника лайт“] заказаны. Со следующей недели планируем начать поставки в регионы», — приводит слова Мурашко ТАСС. Министр указал на высокую востребованность данной вакцины.

Ранее в Свердловской области образовался дефицит «Спутника лайт» из-за большого спроса. В Минздраве призвали использовать данную вакцину, в первую очередь, для ревакцинации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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