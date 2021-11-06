Глава Минздрава РФ заявил о росте детской заболеваемости COVID

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей.Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.
«Дети стали чаще заболевать COVID-19. Под наблюдением медработников находятся более 3 тысяч [в Ростовской области]», — передает ТАСС слова Мурашко.
Глава Минздрава подчеркнул важность защиты детей от коронавируса. Он заявил о завершающей стадии экспертизы детской вакцины, разработанной на базе «Спутника V». Мурашко подчеркнул, что препарат безопасен и эффективен.
Ранее депутат Мосгордумы Дарья Беседина обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой закупить американскую вакцину Pfizer для вакцинации детей и подростков. Она отметила, что на западе тех, кому нет 18, прививают данной вакциной. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что детская вакцина от COVID-19 отличается тем, что это в пять раз разведенный «Спутник V».
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