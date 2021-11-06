Экономист ВШЭ назвал 5 товаров, которые подорожают к Новому году

На мировом рынке цены продолжают расти. К Новому году в России увеличится стоимость сотовых телефонов, в частности, компании Apple, а также некоторых продуктов. Об этом URA.RU рассказал главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.
«Существует тенденция к росту цен на продовольствие на мировом рынке. И также есть дефицит товаров, где используются чипы — в частности, в бытовой технике и автомобилях. Соответственно, в этих категориях происходит рост цен. Это же касается и производства некоторых моделей мобильных телефонов. Спрос на телефоны Apple полностью в мире не удовлетворен, и компания снижает свои планы по производству (дефицит вызывает рост цен на рынке, — прим. Ред.) так что именно на них и вырастут цены [к Новому году]», — пояснил экономист.
Миронов также отметил, что продукты в России тоже в скором времени подорожают. «На определенные продовольственные товары влияют много факторов, в том числе косвенно — рост цен на газ в Европе и производство удобрений в мире. Соответственно, увеличение стимула для экспорта российских товаров — значит, уменьшение их количества на внутреннем рынке. Таким образом, вырастут цены на гречку, консервы и другие продукты, которые в большом количестве уходят на внешний рынок», — дополнил он.
Ранее Миронов предрек введение талонной системы на продовольственные товары в России из-за мирового роста цен. По его словам, изменения коснутся малообеспеченных слоев населения.
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