Политолог: Украине грозит банкротство из-за высоких цен на газ

Около 91% украинских предприятий в скором времени остановят свою работу из-за банкротства по причине высоких цен за газ. Об этом заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.
«Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами», — заявил Суслов в эфире канала NewsOne. Он считает, что разорение компаний в дальнейшем привете к сокращению налоговых поступлений в бюджет, росту безработицы и, соответственно, к социальной напряженности. Кроме того, властям придется выплачивать пособия по безработице.
По словам бывшего чиновника, украинские компании получают огромные счета за топливо — 30-50 тысяч гривен за тысячу кубометров газа. Для 91% предприятий это неподъемные расходы.
«Газпром» отказался дополнительно бронировать мощности для прокачки газа через украинскую газовую систему (ГТС). Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что в ноябре Россия ограничила поставки сниженного газа на Украину на 30%. Однако, как утверждает депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артем Димитрук, на Украине нелегально добывается около 34 млрд кубометров газа, поэтому страна вполне сможет стать экспортером газа.
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