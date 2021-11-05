Депутат Рады: Украина прячет миллиарды кубометров газа

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По словам Артема Димитрука, на Украине добываются нелегальные кубометры газа Фото:

Украина может стать экспортером газа, так как в стране нелегально добываются миллиарды кубометров газа. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артем Димитрук. По его словам, в стране добывается 34 млрд кубометров газа.

«Я открою для всех страшную тайну: ни для кого не секрет, что 40% экономики в нашей стране находится в тени. Отрасль добычи — одна из самых коррумпированных, где можно больше всего украсть. Этих объемов хватило бы для обеспечения населения и промышленности Украины», — пояснил парламентарий в эфире телеканала «НАШ».

По словам депутата, в этой ситуации виновата «Нафтогаза Украины». «Компанией управляют негодяи и воры, включая действующего главу концерна Юрия Витренко, пребывание которого в этой должности обеспечивается откатам в офис президента Украины», — подытожил он.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия в ноябре ограничила поставки сжиженного газа на Украину. Депутат отметил, что экспортеры газа традиционно завышали декларируемые объемы поставок. Кроме того, в ноябре снижается активность по закупкам топлива, подчеркнул Герус, передает Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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