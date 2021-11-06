Врачи предупредили о новом симптоме COVID-19: «ковидные пальцы»

Кожные заболевания входят в перечень симптомов коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Порядка 20% пациентов, заболевших коронавирусом, жалуются на кожные заболевания. Врачи «Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии» и госпиталя в Коммунарке внесли симптом, так называемых, «ковидных пальцев» в перечень распространенных кожных проявлений коронавирусной инфекции.

«По внешнему виду такая патология похожа на обморожение или травму, хотя пациенты отрицают такие повреждения», — говорят эксперты, пишут «Известия». По их словам, «ковидные пальцы» относятся к группе заболеваний, в основе которых лежит иммунопатологическое воспаление сосудов — артерий, артериол, капилляров и вен.

По словам руководителя Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Марии Петиной, этот симптом обычно проявляется у детей и подростков, но в последнее время его часто наблюдают у людей старшего поколения. Внешне это выглядит как обморожение пальцев рук и ног. Может изменится цвет кожных покровов, а также иногда появляются высыпания красного цвета. Как утверждает врач дерматолог Татьяна Сулима, первичным симптомом возникновения коронавирусной инфекции могут быть высыпания на коже: на животе, груди, спине, конечностях, лице, в полости рта и носоглотке. Пациенты обращаются за медицинской помощью, сдают анализ на COVID-19, однако он нередко не подтверждается. Но уже через два-три дня мазок слизистой носа и горла показывает наличие вируса у пациента.

Россияне стали проходить вакцинацию от COVID-19 в 5 раз больше, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он говорит, что причиной увеличения числа привитых стали меры, предпринятые по подталкиванию людей к вакцинации.