Мурашко: россияне стали вакцинироваться от COVID в 5 раз больше

Количество вакцинирующихся от коронавируса россиян увеличилось в 4-5 раз. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.
«Те меры, которые были приняты, в том числе, по подталкиванию населения для вакцинации, сработали. Мы видим, что общее количество пациентов возросло практически в 4-5 раз», — цитирует Мурашко газета «Известия».
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила URA.RU, что до конца года будет привито около 70% граждан. По данным от 4 ноября, общий коллективный иммунитет среди тех, кто должен быть привит, составляет 39%.
В России с 30 октября начались нерабочие дни. В ряде регионов для того, чтобы попасть во многие заведения, в том числе, торговые центры, музеи, театры, аквапарки и рестораны, необходимо предоставить QR-код, подтверждающий вакцинацию. Невакцинированные работники обязаны уйти на удаленку, а пожилые россияне без прививки обязаны соблюдать самоизоляцию.
Подписывайтесь на URA.RU в