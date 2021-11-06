Мурашко: россияне стали вакцинироваться от COVID в 5 раз больше

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Вакцинация. Тюмень, вакцина, вакцинация, ковид, спутник v, вакцина от коронавируса
Россияне стали охотнее прививаться от коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Количество вакцинирующихся от коронавируса россиян увеличилось в 4-5 раз. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

«Те меры, которые были приняты, в том числе, по подталкиванию населения для вакцинации, сработали. Мы видим, что общее количество пациентов возросло практически в 4-5 раз», — цитирует Мурашко газета «Известия».

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила URA.RU, что до конца года будет привито около 70% граждан. По данным от 4 ноября, общий коллективный иммунитет среди тех, кто должен быть привит, составляет 39%.

В России с 30 октября начались нерабочие дни. В ряде регионов для того, чтобы попасть во многие заведения, в том числе, торговые центры, музеи, театры, аквапарки и рестораны, необходимо предоставить QR-код, подтверждающий вакцинацию. Невакцинированные работники обязаны уйти на удаленку, а пожилые россияне без прививки обязаны соблюдать самоизоляцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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