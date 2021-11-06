Кабмин предложил расширить права российских заключенных

Заключенные могут выбрать длительное свидание, короткую встречу или телефонный разговор с родственниками Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правительство РФ предложило ввести длительные свидания с родными для заключенных в СИЗО. Соответствующие поправки в уголовно-процессуальный кодекс направлены на рассмотрение в Госдуму РФ.

«Сейчас у осужденных к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии и находящихся в СИЗО либо изоляторе нет права на длительные свидания. Кабмин предлагает разрешить им длительные свидания „с родственниками и иными лицами“ в СИЗО», — передает «Правительственная газета».

По желанию заключенного, длительную встречу можно будет заменить на краткосрочную или на телефонный разговор. Соответствующие поправки в УПК РФ Госдума РФ рассмотрит га одной из пленарных заседаний осенней сессии.

Конституционный суд РФ ранее рассмотрел обращение Евгения Парамонова, который находился под арестом в петербургском СИЗО в 2014—2017 годах. Заключенного должны были перевести в исправительную колонию по решению суда, но оставили в изоляторе — он был фигурантом еще одного уголовного дела. В результате Парамонов не мог добиться длительного свидания с родственниками на протяжении нескольких лет. Суд признал норму, запрещающую длительные свидания в СИЗО, неконституционный и обязал власти внести изменения в УПК РФ.

Ранее СМИ сообщали, что из-за пандемии коронавируса в колониях ввели запрет на длительные свидания. Из-за этого осужденные не могут встретиться с родственниками. В колонии не пускают даже вакцинированных от коронавируса посетителей. В пресс-службе ФСИН сообщили, что запрет на свидания введен согласно постановлению санитарных врачей и в интересах самих заключенных.