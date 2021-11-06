06 ноября 2021

Кабмин предложил расширить права российских заключенных

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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, заключенные, охрана, колония, тюрьма, уголовники, итк, исправительно-трудовая колония, тюремная роба, зэки, ик-6
Заключенные могут выбрать длительное свидание, короткую встречу или телефонный разговор с родственниками Фото:

Правительство РФ предложило ввести длительные свидания с родными для заключенных в СИЗО. Соответствующие поправки в уголовно-процессуальный кодекс направлены на рассмотрение в Госдуму РФ.

«Сейчас у осужденных к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии и находящихся в СИЗО либо изоляторе нет права на длительные свидания. Кабмин предлагает разрешить им длительные свидания „с родственниками и иными лицами“ в СИЗО», — передает «Правительственная газета».

По желанию заключенного, длительную встречу можно будет заменить на краткосрочную или на телефонный разговор. Соответствующие поправки в УПК РФ Госдума РФ рассмотрит га одной из пленарных заседаний осенней сессии.

Конституционный суд РФ ранее рассмотрел обращение Евгения Парамонова, который находился под арестом в петербургском СИЗО в 2014—2017 годах. Заключенного должны были перевести в исправительную колонию по решению суда, но оставили в изоляторе — он был фигурантом еще одного уголовного дела. В результате Парамонов не мог добиться длительного свидания с родственниками на протяжении нескольких лет. Суд признал норму, запрещающую длительные свидания в СИЗО, неконституционный и обязал власти внести изменения в УПК РФ.

Ранее СМИ сообщали, что из-за пандемии коронавируса в колониях ввели запрет на длительные свидания. Из-за этого осужденные не могут встретиться с родственниками. В колонии не пускают даже вакцинированных от коронавируса посетителей. В пресс-службе ФСИН сообщили, что запрет на свидания введен согласно постановлению санитарных врачей и в интересах самих заключенных.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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