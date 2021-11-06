Александр Лукашенко заявил, что всегда сам посещает ковидные больницы Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что «красные зоны» в больницах посещает его двойник. Такое заявление глава государства сделал в ходе общения с больными COVID-19 в городской больницы №1 имени Семашко города Орша.

«Живой я! А то некоторые пишут, что двойник приходит. Такого никогда не было», — приводит слова Александра Лукашенко telegram-канал «Пул N3». На кадрах, опубликованных агентством «Белта», видно, что президент Беларуси вновь пренебрег правилами нахождения в «красной зоне» и неправильно надел респиратор.

Ранее Лукашенко начал спорить с министром здравоохранения страны Дмитрием Пиневичем, когда тот попросил его надеть маску в одной из ковидных больниц. После Лукашенко все-таки воспользовался средством индивидуальной защиты, а также обрызгал себя антисептиком, передает «Царьград».

До этого в Беларуси отменили масочный режим. Соответствующее постановление Минздрав выпустил по распоряжению Лукашенко, передают «Дни.ру». Он отчитал профильных министров за принудительную вакцинацию, масочный режим и проблемы с лечением коронавируса. Президент Беларуси назвал СИЗы «намордниками» и отметил, что к нему «ни один человек никогда не заходил» в маске. Теперь граждане Беларуси должны носить маски только в том случае, если им не удается соблюдать социальную дистанцию.