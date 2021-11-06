Дом в Златоусте сгорел в ночь на 7 ноября (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мать четверых детей погибла на пожаре в ночь на 7 ноября в Златоусте. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области, огонь охватил частный дом, в котором проживала семья.

«Первое отделение прибыло уже через 6 минут. К этому моменту жилой дом и надворные постройки были охвачены открытым пламенем. В тушении участвовало 23 человека личного состава и 4 единицы техники. Хозяин дома и четверо детей (17, 15, 10 и 9 лет) смогли спастись, но огонь не пощадил хозяйку, женщину 1980 года рождения», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Источник URA.RU в Златоусте сообщил, что вся семья успела выйти на улицу после того, как дом загорелся. Женщина вернулась в горящее здание за документами и выбраться из дома уже не смогла.

«Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в электросети», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области