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Многодетная мать погибла на пожаре в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом в Златоусте сгорел в ночь на 7 ноября (архивное фото) Фото:

Мать четверых детей погибла на пожаре в ночь на 7 ноября в Златоусте. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области, огонь охватил частный дом, в котором проживала семья.

«Первое отделение прибыло уже через 6 минут. К этому моменту жилой дом и надворные постройки были охвачены открытым пламенем. В тушении участвовало 23 человека личного состава и 4 единицы техники. Хозяин дома и четверо детей (17, 15, 10 и 9 лет) смогли спастись, но огонь не пощадил хозяйку, женщину 1980 года рождения», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Источник URA.RU в Златоусте сообщил, что вся семья успела выйти на улицу после того, как дом загорелся. Женщина вернулась в горящее здание за документами и выбраться из дома уже не смогла.

«Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в электросети», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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