Участникам драки с отцом и ребенком в Москве предъявили обвинения

Следственный комитет РФ ходатайствует об аресте участников драки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Молодым людям, напавших на мужчину с ребенком в московских Ватутинках, предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенное группой лиц. Следственный комитет РФ ходатайствует об их аресте.

«Следствие с учетом имеющихся оснований ходатайствует перед Щербинским городским судом об избрании в отношении всех фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — цитирует РИА «Новости» старшего помощника руководителя московского следственного управления СК РФ Юлию Иванову.

Изначально в отношении нападавших было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но после вмешательства главы СК РФ Александра Бастрыкина их действия переквалифицировали на более тяжкую статью — «покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего». Иванова добавила, что в рамках расследования назначены судебные экспертизы. Также были истребованы сведения, касающиеся личностей обвиняемых. В частности, их проверяют на причастность к совершению иных преступлений.

Инцидент с нападением произошел вечером 4 ноября. В микрорайоне Новые Ватутинки группа уроженцев стран Кавказа избила мужчину, который шел по улице с маленьким сыном. Пострадавший заявил, что драка началась после того, как один из нападавших ударил ребенка по лицу. Москвич добавил, что у одного из нападавших был нож. Молодые люди утверждали, что просто задели прохожего локтем. По их словам, они не знают, что с ним был ребенок. В МВД Москвы сообщили, что нападавшие были разнорабочими. В России они официально проживают около девяти лет.