06 ноября 2021

МВД: участники драки в Москве оказались разнорабочими

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Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, суд, судебный процесс, наручники, задержание
Участники драки проживали в Москве около девяти лет Фото:

Подозреваемые в нападении на мужчину с ребенком в одном из столичных районов Ватутинки были трудоустроены как разнорабочие. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

«Это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены. Трое человек имели официальное место работы. Это категория разнорабочих», — сказал Владимир Васенин в эфире «Соловьев LIVE».

По словам главы пресс-службы, подозреваемые официально проживают в России около девяти лет. Также он уточнил, что задержанные не оказывали никакого давления на полицию по этому инциденту.

Вечером 4 ноября группа из нескольких людей кавказской национальности в одном из районов Москвы избила мужчину с ребенком, которые шли по улице. После прибытия полиции, мигранты убежали в поля, нескольких из них удалось поймать. Дело о нападении полиция передала в Следственный комитет, после чего двое подозреваемых были задержаны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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