МВД: участники драки в Москве оказались разнорабочими

Подозреваемые в нападении на мужчину с ребенком в одном из столичных районов Ватутинки были трудоустроены как разнорабочие. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
«Это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены. Трое человек имели официальное место работы. Это категория разнорабочих», — сказал Владимир Васенин в эфире «Соловьев LIVE».
По словам главы пресс-службы, подозреваемые официально проживают в России около девяти лет. Также он уточнил, что задержанные не оказывали никакого давления на полицию по этому инциденту.
Вечером 4 ноября группа из нескольких людей кавказской национальности в одном из районов Москвы избила мужчину с ребенком, которые шли по улице. После прибытия полиции, мигранты убежали в поля, нескольких из них удалось поймать. Дело о нападении полиция передала в Следственный комитет, после чего двое подозреваемых были задержаны.
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