На тюменской птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюмени жалуются на неприятный запах и смог в течение трех недель в Восточном районе города. Причиной этого стало сожжение куриц на Боровской птицефабрике.

«Мы просто задыхаемся от запахов гари от птицефабрики. Ночью невозможно спать, потому что вонь невыносимая, днем нормально не погулять, вчера и с утра совсем морили нас. Третья неделя пошла уже, обычно начинает стоять запах с вечера», — прокомментировала ситуацию жительница Тюмени Анна порталу 72.ru.

Отмечается также, что ликвидировать зараженных птиц будут еще неделю. При этом перевозить туши куриц подальше от птицефабрики, чтобы сжечь их там, нельзя согласно ветеринарным правилам. Так что курицы сжигаются на полигоне около предприятия.

Ранее жители Тюмени жаловались на горы мертвых кур — в 300 метрах от этой же птицефабрики. На предприятии, по приказу губернатора Тюменской области Александра Моора, должны уничтожить 4,3 млн кур из-за птичьего гриппа. Часть куриц уже сожгли, однако на место захоронения останков птиц пришли животные: они раскапывали тушки.