Во Франции выступили за отмену санкций против России

По мнению Земмура, Франции нужен максимум суверенитета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Во Франции хотят отменить санкции, введенные Западом против России. Такое заявление сделал журналист Эрик Земмур, который может стать кандидатом в президенты Франции.

«Первая мера, которую стоит принять, — это отказаться от политики европейских и западных санкций. Это дружеский жест по отношению к нашим российским друзьям», — отметил Земмур, слова которого передает РИА «Новости».

В своей речи журналист также отметил, что Франции нужен максимум суверенитета. «Больше не подчиняться немецкой и американской опеке, выйти из-под интегрированного военного командования НАТО. И прекратить глупую и устаревшую конфронтацию с Россией на основе истины и лжи», — прокомментировал Земмур.

При этом он официально не заявлял о своем участии в выборах президента, которые состоятся в апреле 2022 года. Но Земмур принимает участие в теледебатах.

Ранее Россию обвиняли в шпионаже за спецслужбами Франции. По словам экс-директора Службы внешней разведки Франции Бернара Бежоле, во французское минобороны в 2017 году якобы проник шпион, работавший на РФ.