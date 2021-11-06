В Свердловской области ребенок сбежал из приемной семьи

Девочка жалуется, что ее не кормили и не купили ей зимнюю одежду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Девочка 2007 года рождения сбежала из приемной семьи из Североуральска Свердловской области. Причиной стало то, что ее и еще шестерых приемных детей морили голодом. Об этом URA.RU сообщила депутат асбестовской городской думы Наталья Крылова.

«Со слов девочки, взрослые не работают, а живут за счет [пособий на] детей. Приемная мать не кормит их по расписанию, дети голодают. Опекуны уезжают на 2-3 дня в сад, оставляют им суп, которого на всех не хватает. В семье помимо сбежавшей девочки — еще 6 усыновленных детей. Одежду с июня 2021 ей практически не покупали — только трусы и носки. Зимнюю и школьную одежду не купили», — рассказала депутат.

Крылова раскрыла, где в данный момент находится ребенок. «Она добралась до Екатеринбурга, скрывается у знакомой, отключила телефон. Ребенок боится, что полиция увезет ее обратно в приемную семью, при этом переживает за своих сестер 6 и 4 лет. Ребенок просится обратно в детский дом, потому что там кормят по графику», — пояснила Крылова, отметив, что уже составила обращение в прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области.