07 ноября 2021

Спортсмены из РФ взяли золото на чемпионате Европы по плаванию

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Российские спортсмены отличились на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде Фото:

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по плаванию на короткой дистанции. Соревнования проходили в Казани во Дворце водных видов спорта со 2 по 7 ноября.

Золотые медали завоевали Климент Колесников, Илья Бородин, Анастасия Кирпичникова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, а также женская сборная России, пишет ТАСС. Серебрянными призерами стали Анна Егорова, Чикунова, Мария Темникова и мужская сборная России.

Бронзовые медали забрали Владимир Морозов, Владислава Гринева, Михаил Доринов, Егор Павлов, Мария Каменева, Ника Годун, мужская сборная России и сборная РФ в смешанной комбинированной эстафете. Все участники соревнований проплывали дистанцию длиной от 50 м до 1500 м. Всего российские пловцы завоевали 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград.

Сборную Россию 6 ноября дисквалифицировали и лишили серебра на смешанной эстафете 4 по 50 м на чемпионате Европы по плаванию, пишет MK.RU. Дисквалификация участников произошла из-за нарушения заявленного порядка расстановки на эстафету.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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