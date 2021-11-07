В ТЦ Екатеринбурга охрана побоялась впустить женщину с QR-кодом

Охранники ТЦ дважды проверили женщину с QR-кодом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В торговом центре «Гудмарт» в городе Екатеринбург охранники дважды проверили местную жительницу на наличие QR-кода. Кроме того, они не пустили другую женщину, привитую вакциной Pfizer. Об этом рассказала одна из участниц конфликта.

«Охранник на входе попросил QR-код. Я предъявила распечатанный код и паспорт — так код даже не просканировали. Он пропустил меня, не проверив. В двух шагах от первого охранника стоял второй. Он внезапно тоже попросил меня предъявить код с паспортом. На мои слова, что я только что все показывала, он сказал, что его это не волнует. Мол, дальше не пропустит, пока не предъявлю код», — пояснила читательница Е1.

По ее словам, охранник также не пропустил женщину, которая была привита вакциной Pfizer. При этом, у сотрудника ТЦ, по словам девушки, защитная маска прикрывала рот и сползла на подборок — о защите верхних дыхательных путей мужчина не позаботился. После того, как девушка выразила свое недовольство поведением охранников, те посоветовали ей обратиться по номеру телефона, указанному на бейдже. Посетительница ТЦ так и сделала, однако ей ответил автоответчик.

На портале «Госуслуг» говорится, что получить сертификат о вакцинации на портале можно, в случае, если прививка была поставлена в России, так как Минздрав РФ не владеет данными иностранных организаций. При этом в справочной информации указано, что зарубежным сертификатом можно пользоваться по правилам страны, в которой ставилась прививка. Однако на «Госуслугах» не сказано, почему сертификат и QR-код ненадолго выдаются при наличии иностранной вакцины.