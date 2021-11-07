07 ноября 2021

РФ упростит въезд иностранцам, желающим привиться «Спутник Лайт»

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Вакцинация иностранцев от коронавирусной инфекции. Челябинск, укол, прививка, шприц, вакцинация, коронавирус, covid, ковид
Иностранцам будет проще приезжать в РФ за российской вакциной Фото:

Рабочая группа Ростуризма планирует облегчить проезд для иностранцев, желающих приехать в РФ за вакциной. Предполагается, чаще всего иностранцы будут приезжать в Россию за однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» — поскольку уже доказана его эффективность в сочетании с иностранными вакцинами. Об этом заявил глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«С нового года запустим этот проект. За медицинские моменты в этом вопросе отвечает Минздрав, они номер один в процессе, и сейчас у них, мягко говоря, напряженные дни. Вместе с тем работа продолжается, к декабрю готовы будем говорить о конкретике», — сообщил глава ассоциации, пишут «Известия».

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что программа будет предложена порядка 60 странам, с которыми к моменту запуска вакцинных туров будет запущено регулярнее авиасообщение с РФ. По словам Александра Осауленко, скорее всего срок визы будет сокращен до 1—3 суток. Решение по вопросу об упрощения въезда для иностранных граждан должны утвердить в МИД и МВД.

МИД РФ сообщили, что в России ослабляются противокоронавирусные ограничения для иностранцев. «Антиковидный» запрет на въезд на территорию РФ более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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