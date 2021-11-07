Суды получат возможность отправлять подозреваемых в психбольницу

Законопроект еще не вступил в силу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суды могут получить право отправлять подозреваемых на лечение в психиатрическую больницу не только по ходатайству следователя или дознавателя, но и по собственной инициативе. Данный законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

Суд сможет решить временно поместить человека, содержащегося под стражей, в психиатрическую медорганизацию как по ходатайству, поданному следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора, так и по собственной инициативе, если уголовное дело находится в его производстве, пишет «Парламентская газета». Уточняется, что для этого есть одно обязательное условие, а именно результат судебно-психиатрической экспертизы. Она должна подтверждать наличие у человека психического заболевания, которое необходимо лечить в условиях стационара.

Срок пребывания в больнице не может быть больше полугода. В случае, если судебное разбирательство не завершится за это время, суд в праве продлить срок еще на полгода на основании медицинского заключения больницы, где находится подозреваемый. Это может быть сделано несколько раз. Во время нахождения подсудимого в палате психиатрической больнице, ему могут запретить общаться с некоторыми людьми, имена которых указаны в судебном постановлении. В законопроекте написано, что ему также могут не давать пользоваться средствами связи.

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