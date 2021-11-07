«Ъ»: россияне нашли новый способ экономить на продуктах

Покупка товаров собственных торговых марок помогает россиянам экономить на продуктах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне стали чаще приобретать товары собственных торговых марок магазинов (СМТ), сообщает Sberbank CIB. По мнению аналитиков, так граждане стараются экономить на продуктах. За год доля таких покупателей выросла на 37%.

«В третьем квартале доля потребителей, которая переключилась на покупку СТМ розничных сетей, выросла до 37%, против 24% за тот же период 2020 года. На фоне роста расходов покупателей на еду за третий квартал этого года (с 37% до 38,1%) увеличилось и число экономящих на продуктах — с 62% до 67%», — передает « Коммерсантъ » со ссылкой на отчет Sberbank CIB «Индекс Иванова».

Популярность собственных торговых марок аналитики связывают с увеличением предложения этих товаров. Тенденцию на покупку этих товаров подтверждают и сами ритейлеры. В Metro продажи СТМ выросли на 30%, в «Ленте» — более чем на 7%, в «Пятерочке» — на 10%. Магазины связывают это с более низкой ценой собственных торговых марок и расширением ассортимента. В «Пятерочке» и «Перекрестке» на эти товары приходится от 15% до 20% ассортимента.

При этом количество покупателей, которые охотятся за скидками, снизилось почти у всех торговых сетей. В «Дикси» этот показатель уменьшился с 34% в 2020 году до 27% в 2021-м, в «Пятерочке» — с 27% до 24%, в Auchan — с 28% до 25%. Аналитики считают, что это косвенно подтверждает рост потребительской активности — в третьем квартале индекс вырос до 93 пунктов, передает издание со ссылкой на NielsenIQ.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников в разговоре с URA.RU сообщил, что к Новому году в России могут резко вырасти цены на продукты. В частности, ожидается взлет стоимости плодоовощной и молочной продукции. А вот цена на мясо и продукцию мясопереработки может стабилизироваться к концу года, несмотря на ее скачок в начале ноября.