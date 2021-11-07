07 ноября 2021

В России начали действовать новые QR-коды о вакцинации от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые сертификаты о вакцинации от COVID-19 начали действовать Фото:
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Коронавирус COVID-19

С понедельника, 8 ноября, россияне могут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19 или о перенесенной болезни. Об этом сообщается в приказе Минздрава РФ, который опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Утвердить форму медицинской документации „Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией“», — говорится в документе Минздрава. Сертификат будет доступен на русском и английском языках.

Ранее URA.RU сообщало об утверждении новой формы сертификатов о вакцинации. Посол России в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская вступилась за россиян без QR-кодов, заявив, что так государство принуждает граждан вакцинироваться. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для прекращения пандемии коронавируса необходимо наращивать темпы вакцинации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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