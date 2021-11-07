07 ноября 2021
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03 ноября 2021

Челябинец сообщил ФСБ, что готовит теракт

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , арест, тюрьма, наказание, преступление, руки в наручниках, наручники, задержание
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело Фото:

В Челябинске мужчина позвонил в дежурную часть ФСБ и заявил, что готовит теракт в своей квартире, сообщили URA.RU собственные источники. В пресс-службе ГУ МВД по региону заявили, что возбуждено уголовное дело.

«Из хулиганских побуждений мужчина сообщил о готовящемся противоправном действии. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным URA.RU, мужчина заявил, что хочет взорвать гранату в своей квартире. Задержанным оказался ранее судимый за убийство, разбой и хулиганство местный житель. В его квартире взрывчатых веществ не обнаружено. Изъята дымовая граната для страйкбола.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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