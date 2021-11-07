Челябинец сообщил ФСБ, что готовит теракт

В Челябинске мужчина позвонил в дежурную часть ФСБ и заявил, что готовит теракт в своей квартире, сообщили URA.RU собственные источники. В пресс-службе ГУ МВД по региону заявили, что возбуждено уголовное дело.
«Из хулиганских побуждений мужчина сообщил о готовящемся противоправном действии. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
По данным URA.RU, мужчина заявил, что хочет взорвать гранату в своей квартире. Задержанным оказался ранее судимый за убийство, разбой и хулиганство местный житель. В его квартире взрывчатых веществ не обнаружено. Изъята дымовая граната для страйкбола.
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