Челябинец сообщил ФСБ, что готовит теракт

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинске мужчина позвонил в дежурную часть ФСБ и заявил, что готовит теракт в своей квартире, сообщили URA.RU собственные источники. В пресс-службе ГУ МВД по региону заявили, что возбуждено уголовное дело.

«Из хулиганских побуждений мужчина сообщил о готовящемся противоправном действии. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным URA.RU, мужчина заявил, что хочет взорвать гранату в своей квартире. Задержанным оказался ранее судимый за убийство, разбой и хулиганство местный житель. В его квартире взрывчатых веществ не обнаружено. Изъята дымовая граната для страйкбола.