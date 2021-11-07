ФСБ задержала курганского бизнесмена за мошенничество на торгах

50-летнего курганца подозревают в мошенничестве на 12,5 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор курганской компании стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве после того, как выиграл тендер на поставку крупной партии трубопроводной арматуры. Его задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

«Являясь директором организации, занимающейся продажей трубопроводной арматуры, подозреваемый в результате торгов выиграл заказ на поставку крупной партии дорогостоящей продукции. Вопреки условиям договора, злоумышленник осуществил поставку продукции низкого качества, применение которой могло причинить вред здоровью работников», — говорится в сообщении силового ведомства.

Представители заказчика, не подозревая о преступном умысле поставщика, приняли продукцию и перечислили на счет бизнесмена около 12,5 млн рублей. Уголовное дело в отношении 50-летнего курганца возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). «Подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере задержан сотрудниками УФСБ России по Курганской области. Ведется следствие», — уточняют в полиции.