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ФСБ задержала курганского бизнесмена за мошенничество на торгах

© Служба новостей «URA.RU»
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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
50-летнего курганца подозревают в мошенничестве на 12,5 млн рублей Фото:

Директор курганской компании стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве после того, как выиграл тендер на поставку крупной партии трубопроводной арматуры. Его задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

«Являясь директором организации, занимающейся продажей трубопроводной арматуры, подозреваемый в результате торгов выиграл заказ на поставку крупной партии дорогостоящей продукции. Вопреки условиям договора, злоумышленник осуществил поставку продукции низкого качества, применение которой могло причинить вред здоровью работников», — говорится в сообщении силового ведомства.

Представители заказчика, не подозревая о преступном умысле поставщика, приняли продукцию и перечислили на счет бизнесмена около 12,5 млн рублей. Уголовное дело в отношении 50-летнего курганца возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). «Подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере задержан сотрудниками УФСБ России по Курганской области. Ведется следствие», — уточняют в полиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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