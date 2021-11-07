Свердловский мэр ушел на повышение в правительство

Константин Деев будет работать в свердловском минспорта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Алапаевского района Константин Деев 9 ноября займет пост замминистра спорта Свердловской области. Эту информацию URA.RU подтвердили в региональном департаменте информполитики. Соответствующий указ подписал и. о. губернатора Алексей Шмыков.

«К обязанностям заместителя министра физической культуры и спорта Константин Деев приступит 9 ноября. В минспорта он будет отвечать за работу со спортивными федерациями, организацию межведомственного взаимодействия, развитие спортивной инфраструктуры в сельских территориях», — сообщили агентству в департаменте.

Новым главой Алапаевского района будет председатель местной думы Олег Булатов. Его кандидатуру поддержали районные депутаты и областное отделение «Единой России».

Деев возглавлял Алапаевское муниципальное образование с 2008 года. До этого его карьера была тесно связана со сферой спорта. В 1980-х годах Деев был школьным учителем физкультуры, а в 2006-м возглавил комитет по спорту и туризму в администрации района.

Среди заместителей свердловского министра спорта уже есть один бывший мэр. Экс-глава Качканара Сергей Набоких перешел в ведомство в 2018 году. До начала чиновничьей карьеры он работал тренером по горнолыжному спорту и руководил городской детско-юношеской спортшколой.