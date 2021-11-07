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03 ноября 2021

Челябинские власти нашли источник загрязнения воды в Троицке

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Троицка жалуются на качество воды в городе Фото:

Источником загрязнения реки Синарка в Троицке (Челябинская область), где было обнаружено превышение допустимого уровня аммиака, стало предприятие «Ромкор». Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«На место по моему поручению выехали специалисты министерства экологии. Взяли пробы, отработали возможные варианты. Выводы экологов полностью подтвердили то, о чем говорили местные жители. Источник загрязнения — отходы предприятия „Ромкор“, которые были свалены на полях возле предприятия», — написал Текслер в Instagram.

Губернатор отметил, что в отношении предприятия возбуждено административное дело. Виновнику придется заплатить серьезный штраф. Поля нужно будет рекультивировать, вывезти и утилизировать отходы.

«Материалы будут направлены в Росприроднадзор и Россельхознадзор. Там будет рассчитан размер ущерба почвам. Его тоже нужно будет возместить», — добавил Текслер.

«Ромкор» — крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие региона. Входит в тройку крупнейших производителей мясных изделий. URA.RU связалось с компанией. Там сообщили, что предоставят комментарий позже.

Ранее сообщалось, что в реках Синарка и Уй было обнаружено превышение допустимого уровня аммиака. Жителям города отключили водоснабжение. Мэр Троицка ввел в городе режим повышенной готовности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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