«Ведомости»: депутатам Госдумы не хватило кабинетов для работы

В Госдуме наблюдается дефицит кабинетов из-за возросшего числа сотрудников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Два десятка депутатов Госдумы не имеют постоянных кабинетов из-за увеличения количества сотрудников. Об этом сообщил источник, близкий к Госдуме.

«Кабинетов не прибавилось, а депутатов со статусом стало больше. И все интересы нужно сразу учесть», — отметил источник в разговоре с «Ведомостями».

По его словам, дефицит кабинетов вызван появлением в Госдуме пятой фракции. Также сыграло свою роль увеличение количества комитетов (с 26 до 32): соответственно, стало больше председателей и их заместителей.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что в нижней палате российского парламента партийное большинство и оппозиционные политики имеют равные права. Инициатором такого баланса правых и левых сил, по словам Володина, является президент РФ.