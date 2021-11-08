Полиция Новосибирска проверяет угрозы коллекторов о взрыве школы

Женщина заявила об угрозах от коллекторов в полицию Новосибирска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Коллекторы пообещали жительнице Новосибирска взорвать школу, в которой работает ее мать. Информацию об угрозах, которая появилась в СМИ, сейчас проверяет городская полиция.

«Сотрудники отдела полиции № 4 „Калининский“ управления МВД России по Новосибирску проводят проверку по заявлению 29-летней жительницы об угрозах, якобы касающихся финансовых обязательств, поступающих по телефонной связи в ее адрес, а также в адрес ее семьи от неизвестных лиц. Кроме этого, заявление поступило от родственника женщины в установленном порядке», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

О том, что жительнице Новосибирска стали поступать звонки с угрозами от коллекторов, ранее сообщили местные СМИ. Женщина якобы не выплатила по кредиту 23 тысячи рублей. По словам жительницы Новосибирска, задолженность она погасила. Коллекторы угрожали не только женщине, но и членам ее семьи. Предупреждения о взрыве школы получала ее мать, которая работает завучем.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Проверку взяло под свой контроль руководство управление МВД по Новосибирской области.