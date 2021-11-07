Тюменские аптеки в 50 раз завысили цены на маски

Маски и парацетамол в аптеках Тюмени продают с серьезным завышением цены Фото: Анна Майорова © URA.RU

Цены на одноразовые маски в аптеках Тюмени оказались завышены в 50 раз, а стоимость жизненно важного лекарства — парацетамола — в шесть раз. Об этом URA.RU рассказали общественники из отделения «Молодой гвардии» по Тюменской области.

«Мониторинг цен на противовирусные лекарства и средства индивидуальной защиты длился месяц. Было проверено 300 аптек. Оказалось, что в 75% из них завышены цены на парацетамол, а в 43% — на одноразовые маски», — рассказали URA.RU общественники их тюменского отделения «Молодой гвардии».

По их словам, в Тюменской области стоимость парацетамола, входящего в список жизненно необходимых и важнейших лекарств, установлена на уровне 7 рублей 18 копеек. При этом в аптеках разброс цен доходит до 48 рублей.

Что до масок, то наценка на них не может составлять более 10 копеек от закупочной цены. Однако фармацевты реализуют средства защиты, требуя куда более высокую доплату — вплоть до 5 рублей за маску, то есть превышая допустимый порог в 50 раз.

Общественники направили собранные данные в управление Федеральной антимонопольной службы региона. Свой запрос в ведомство также отправило URA.RU.