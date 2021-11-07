В Кургане массово увольняются фельдшеры скорой помощи

По словам сотрудницы больницы, из БСМП уволилось не менее десяти медиков за месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Курганской больницы скорой медицинской помощи за месяц уволилось не менее десяти фельдшеров, из-за чего оставшимся приходится работать на износ. Об этом URA.RU сообщила сотрудница больницы, пожелавшая остаться анонимной.

«За месяц уволилось десять, а может, и больше фельдшеров. Те, кто остался, работают на износ. Работают сутки через сутки, чтобы перекрыть нехватку кадров. Мы приходим домой измотанные и уставшие», — рассказала медработник.

Она отметила, что нормальный график в больнице — сутки через трое, но в таком случае из-за нехватки кадров скорую помощь придется ждать очень долго. Из-за этого, по ее словам, у оставшегося персонала возникают мысли об увольнении. Медик добавила, что руководство сообщало им о возможном переводе на сутки через двое, но фельдшеры против такого графика.

URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который, в том числе, отвечает за взаимодействие с депздравом. На момент написания новости ответ не был получен.

В сентябре замгубернатора Лариса Кокорина сообщала, что большинство медиков в Курганской области не уходили в отпуск полтора года. Из Курганской областной клинической больницы в 2021 году уволились 11 человек.