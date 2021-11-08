Заявление студентки Гаршиной об изнасиловании проверит гинеколог

По делу Алины Гаршиной назначено несколько экспертиз Фото: страница Алины Гаршиной в Instagram

По заявлению екатеринбургской студентки Алины Гаршиной об изнасиловании назначен ряд экспертиз, в том числе с участием врача-гинеколога. Адвокат девушки Евгений Черных рассказал URA.RU, как расследуются аналогичные дела.

«Тактика расследования таких дел всегда предусматривает проведение судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевшей с участием врача-гинеколога либо эксперта, который имеет аналогичные познания в медицине. Также назначаются биологические и генетические экспертизы по следам, оставленным на изъятых вещах, одежде», — уточнил Евгений Черных.

Адвокат признал, что ему понятна доля сомнения, которая возникла у общественности после многочисленных публикаций в СМИ относительно правдивости заявления Алины Гаршиной про изнасилование. «Все это должен проверить следственный комитет, срок проверки продлен до 30 суток», — пояснил юрист. Черных уточнил, что оказывает юридические услуги клиентке на возмездной основе по заключенному договору.

Ранее URA.RU сообщало, что студентка РГППУ Алина Гаршина на своей странице в Instagram рассказала, что стала жертвой насильника. Незнакомый мужчина напал на нее в парке Павлика Морозова, надругался, затем отвез в отель и продолжил насиловать. Девушка обратилась в полицию и объявила сбор средств на адвоката. Подписчики пожертвовали пострадавшей порядка 300 тысяч рублей, но после обнародования компрометирующей информации потребовали вернуть деньги обратно.

Выяснилось, что студентка является вебкам-моделью, то есть раздевается на камеру за деньги. Много споров вызвала и запись с камер наблюдения, на которой видно, как Гаршина без сопротивления заходит с мужчиной в номер. На фоне обрушившейся критики девушка, по ее собственным словам, попала в больницу.