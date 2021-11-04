Студентка Гаршина, писавшая об изнасиловании, попала в больницу

Алина Гаршина пока не выходит на связь с журналистами Фото: страница Алины Гаршиной в Instagram

Студентка РГППУ (Екатеринбург) Алина Гаршина, чья история об изнасиловании попала в федеральную повестку, рассказала, что находится в больнице. Ранее она жаловалась на ухудшение самочувствия и угрозы.

«Сейчас я нахожусь в больнице, мне ставят капельницы, не могу часто выходить на связь. Это сообщение пишет мой товарищ. Спасибо за поддержку!» — говорится в stories Гаршиной в Instagram. Также девушка рассказала, что наняла адвоката, который будет представлять ее интересы в разбирательстве.

История Алины Гаршиной стала широко известна 30 октября. На ее странице в Instagram появился рассказ о том, как в октябре в парке им. Павлика Морозова незнакомый мужчина подкараулил ее, надругался, затем отвез в гостиницу, где продолжил насиловать. Студентка обратилась в полицию. На следующий день, 1 ноября, в интернете была опубликована запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как Гаршина самостоятельно заходит с мужчиной в отель. Также выяснилось, что девушка работает вебкам-моделью, то есть раздевается на камеру за деньги. После этого подписчики начали требовать вернуть им деньги, которые они жертвовали на адвоката (всего было собрано около 300 тысяч рублей).

3 ноября девушка сообщила, что ей присылают угрозы с обещаниями, что «найдут и что-то сделают» с ней. «Я не могу сейчас ходить по улицам, я в опасности. Отключили свет, где я живу», — писала Гаршина и анонсировала, что в ближайшее время обратится к врачам.