В Кургане назвали наиболее подорожавшие за неделю продукты

Огурцы и помидоры дорожают в Курганской области уже несколько недель подряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Средняя цена огурцов в магазинах Курганской области за последнюю неделю октября выросла более чем на 16%. Помидоры стали дороже на 14,5%. Такие данные приводит Свердловскстат.

По данным ведомства, свежие огурцы в магазинах Курганской области по состоянию на 1 ноября стоили в среднем 154,33 рубля. Это на 16,62% дороже, чем 25 октября. Средние потребительские цены на свежие помидоры в регионе выросли за это же время на 14,54% — до 168,91 рубля.

На другие категории продуктов такого резкого роста цен в последнюю неделю октября не наблюдалось. Например, сливочное масло и полукопченые колбасы стали дороже на 1,51%, вареная колбаса — на 2,26%, сметана — на 1,31%, творог — на 2,62%, гречневая крупа — на 1,42%. Вместе с тем, капуста за неделю стала дешевле на 2,84%, лук — на 6,16%, морковь — на 1,11%, яблоки — на 1,96%.

Огурцы и помидоры дорожают в Курганской области уже несколько недель подряд. За неделю с 18 по 24 октября цены на огурцы выросли на 44%, на помидоры — почти на 5%. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость условного (минимального) набора продуктов в Курганской области выросла с начала года более чем на 9%, а овощи стали самыми подорожавшими за год продуктами в регионе.