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03 ноября 2021

Выступившему против ФСИН пермскому нацболу грозит срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
Активист дожидается суда в отделе полиции Фото:

Задержанному в Перми на акции «ФСИН — это ад» активисту Михаилу Ефремову полицейские вменили повторное нарушение порядка организации либо проведения массовой акции (ч.8 ст. 20.2 КоАП). Он до сих пор находится в ИВС в ожидании суда, сообщили в пермском отделении незарегистрированной партии «Другая Россия».

«Нацболу Михаилу Ефремову вменяют статью 20.2 часть 8 КоАП РФ. Точное время суда все еще неизвестно», — говорится в telegram-канале организации.

За это нарушение Ефремову грозит штраф до 300 тысяч рублей, до 200 часов обязательных работ или арест до 30 суток. Ранее его уже штрафовали за акцию протеста на 10 тысяч рублей. В конце июля он участвовал в митинге «Свобода избрания» с требованием свободы избирательных прав.

7 ноября Ефремов и несовершеннолетний активист приковали себя к крыльцу здания управления ФСИН по Пермскому краю, вывесили баннер «ФСИН — это ад» и разбросали листовки, в которых призвали к реформе системы исполнения наказаний. Участников акции задержала полиция. Несовершеннолетнего позже отпустили, вменив статью о нарушении порядка проведения митинга. Ему может грозить штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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