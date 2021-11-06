06 ноября 2021
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02 ноября 2021

В Перми задержали националистов, критиковавших пытки в колониях

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения для Молчанова Олега. Курган, полиция, задержание
Силовики задержали трех человек Фото:

Во время акции «ФСИН — это ад», проходящей на одной из улиц Перми, были задержаны три человека. Такой информацией поделились сами задержанные.

«Активисты вышли с баннером к главному управлению ФСИН по Пермскому краю. Среди задержанных — представители национал-большевистского движения Михаил Ефремов и юноша 16 лет, а также журналист [издания] SOTA», — отмечается в telegram-канале «ОВД-Инфо» (незарегистрированная организация, выполняющая в РФ функции иностранного агента).

URA.RU попыталось связаться с представителями пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю. На звонок журналиста ответил один из сотрудников ведомства, однако комментировать ситуацию по телефону отказался, попросив написать официальный запрос. На момент публикации материала ответа от представителей краевого ГУ МВД на запрос журналистов не поступало.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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