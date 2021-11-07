07 ноября 2021
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03 ноября 2021

На поиски пропавшего в ЯНАО подростка направлены водолазы

© Служба новостей «URA.RU»
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Практический этап проверки навыков водолазов-спасателей ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области». Челябинск, мчс, водолаз, спасатель, швец иван
По одной из версий, сбежавший из приюта подросток мог утонуть Фото:

Подросток, убежавший на прошлой неделе из Антипаютской школы-интерната в ЯНАО, мог погибнуть. Такую версию, в числе прочих, отрабатывают следователи, говорится в сообщении, опубликованном региональным СУ СКР.

«В настоящее время следствием отрабатываются все версии исчезновения подростка. В том числе, с учетом полученной следственным путем информации о гибели несовершеннолетнего», — говорится в сообщении СУ СКР по ЯНАО. Предположительно, подросток мог провалиться под тонкий лед и утонуть. На помощь следственно-оперативной группе на место происшествия вылетел вертолет с водолазами и спецтехникой.

Мальчик уже сбегал из школы-интерната и самостоятельно добирался до стойбища родителей. Ранее URA.RU сообщало, что по факту исчезновения школьника было возбужденно уголовное дело. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям руководства МКОУ «Антипаютинская школа-интернат», допустившего самовольный уход подростка.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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